"الصورة الأخيرة".. زهراب يودّع الكاميرا بفيلم يوثق رحلته مع الملوك

الوكيل الإخباري- جهز المصور الشهير زهراب، مصور جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لتصوير فيلم وثائقي درامي يعلن من خلاله اعتزاله التصوير بعد مسيرة طويلة وأرشيف ضم أكثر من مليون صورة.



الفيلم، الذي يحمل عنوان "الصورة الأخيرة"، يتناول أبرز محطات حياته المهنية والشخصية، ويكشف عن الصورة الختامية لمسيرته، كما ويسلط هذا الفيلم الضوء على المواقع السياحية في المملكة.



وبدأ هذا الأسبوع تصوير المشاهد الأولى للفيلم في إحدى المناطق السياحية الأردنية.

هذا الفيلم من إنتاج الشركة الأردنية " رَ " للإنتاج الفني، وإخراج رامي الجيوسي.

اضافة اعلان