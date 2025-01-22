 
الأربعاء 2025-01-22 12:29 م
 

الصين ردا على ترامب: سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 11:45 ص

الوكيل الإخباري - أكدت متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ تعليقا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، أن بكين ستواصل الدفاع بحزم عن مصالحها الوطنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين اعتبارا من الأول من فبراير، وربط ذلك بتهريب مادة الفنتانيل الأفيونية الاصطناعية، والتي يزعم أنها ترسل من الصين إلى المكسيك وكندا.

وقالت ماو نينغ إن "الصين تحمي دائما مصالحها الوطنية بحزم"، مضيفا أنه "لا يوجد منتصر في حروب الرسوم الجمركية".

وفي وقت سابق، قال الممثل الرسمي للسفارة الصينية في واشنطن، ليو بينيوي، في تصريح لوكالة نوفوستي إن الصين تحارب المخدرات بصرامة وتقدم الدعم للولايات المتحدة لحل المشاكل المتعلقة بالفنتانيل، مضيفا أن البيت الأبيض أقر في السابق بمثل هذا التعاون، وإن الإجراءات التي اتخذتها الصين ساعدت في مكافحة الفنتانيل في الولايات المتحدة.

يذكر أن في سنة 2019، اشتعلت أزمة بين بكين وواشنطن بسبب الفنتانيل، حيث ردت وسائل إعلام رسمية صينية آنذاك على اتهامات مسؤولين أمريكيين بأن الصين لم تتخذ إجراء صارما بشأن تدفق دواء الفنتانيل المخدر والمواد المتعلقة به إلى الولايات المتحدة.

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية وزير العمل: 300 ألف عامل وافد في الأردن و53 ألف عامل مخالف منذ 2021

أرشيفية

عربي ودولي الصين ردا على ترامب: سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية

غا

طب وصحة هل تشعر بآلام في معدتك؟ إليك الوجبة التي قد تكون السبب

ا

شؤون برلمانية النواب يحيل مشاريع قوانين إلى اللجان المختصة

ا

طب وصحة عضو حيوي يتحسن بشكل غير متوقع عند التوقف عن السكر

تعبيرية

خاص بالوكيل تعميم هام لجميع المعتمرين الأردنيين (وثيقة)

ةخ

أخبار الشركات سامسونج توسع نطاق "AI Home" عبر مجموعة من الأجهزة المنزلية تجسيداً لرؤية "شاشات في كل مكان"

تراجعات حادة في سوق العملات المشفرة

أسواق ومال البتكوين تصعد بعد قرار ترامب بتعيين فريق لتنظيم القطاع



 




الأكثر مشاهدة