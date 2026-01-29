الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

08:26 ص

الوكيل الإخباري- تشهد مناطق واسعة في المملكة وخصوصاً المحافظات الشمالية والعاصمة عمان منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الخميس ضبابًا كثيفًا أدى إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية في عدد من الطرق، ما انعكس على الحركة المرورية، خصوصًا في المناطق المرتفعة. اضافة اعلان





وكانت مديرية الأمن العام قد دعت الإخوة المواطنين، لا سيما السائقين، إلى توخّي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية، واستخدام الأضواء المناسبة، تجنبًا لوقوع الحوادث في ظل هذه الظروف الجوية التي تؤثر على المملكة منذ عصر أمس الأربعاء.

