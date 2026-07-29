الأربعاء 2026-07-29 08:02 م

الضرابعة يطلع وفدا إماراتيا على مهام المكتبة الوطنية

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الضرابعة يطلع وفدا إماراتيا على مهام المكتبة الوطنية
 
الأربعاء، 29-07-2026 06:53 م

الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام دائرة المكتبة الوطنية فراس الضرابعة وفدا إماراتيا زائرا اليوم الأربعاء على مهام ودور المكتبة الوطنية .

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ووفق بيان للمكتبة يضم الوفد الذي يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية والذي يُعقد تحت عنوان: "المكتبات والابتكار في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة نحو أثر مجتمعي مستدام"، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فهد المعمري، ونائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات سلطان المزروعي.


واطّلع الوفد خلال الزيارة على أبرز مهام دائرة المكتبة الوطنية ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية، وصون التراث الوثائقي الأردني، إضافة إلى خدماتها في مجالات الإيداع القانوني، والأرشفة الورقية والرقمية، وإتاحة مصادر المعرفة للباحثين والمهتمين، وجهودها في تطوير خدماتها بما يواكب التحول الرقمي وأفضل الممارسات المهنية.


واستمع الوفد إلى عرض حول أبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها المكتبة الوطنية في مجالات حفظ الوثائق، وتعزيز الوصول إلى المعرفة، ونشر الوعي بأهمية التراث الوثائقي، إلى جانب جهودها في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعربية والدولية.


وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالمكتبات والمعلومات، بما يسهم في تطوير العمل المكتبي والمعلوماتي، وترسيخ مفاهيم الابتكار والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وتعزيز التكامل العربي في مجالات حفظ المعرفة وصون التراث الوثائقي.


وأشاد الوفد الإماراتي بما لمسَه من تطور في خدمات دائرة المكتبة الوطنية، وبالدور الذي تؤديه في خدمة الباحثين وحفظ الإرث الثقافي والوثائقي الأردني.

 
 


gnews

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