الضريبة: بدء صرف الرديات الأحد واستكمال المتبقي مطلع 2026

واوضح ابو علي ان صرف باقي قيمة الردية المستحقة للمكلفين والبالغة نسبتها 60%سيكون لها أولوية في الصرف خلال الأشهر الأولى من عام 2026 حيث ستعمل الدائرة بالتعاون مع وزارة المالية على سرعة استكمال صرف نسبة ال 60%.
ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باشرت اليوم الخميس إجراءات اعداد وتجهيز كشوفات المكلفين المستحقين للرديات تمهيدا لصرف نسبة ال 40 من قيمة الرديات المستحقة اعتبار من صباح الاحد حيث ستقوم الدائرة بارسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبته لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وارسال قيمة الردية للبنك.
وستواصل الدائرة ارسال ارسال رسائل نصية للمستحقين لحين الانتهاء من استكمال صرف الرديات للمكلفين المستحقين لها والبالغ عددهم حوالي 116 الف مكلف من الموظفين والمستخدمين والافراد
