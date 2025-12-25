الضريبة: بدء صرف الرديات الأحد واستكمال المتبقي مطلع 2026

الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الدائرة قامت في ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالمباشرة بتجهيز قوائم المكلفين المستحقين لصرف الرديات حيث سيتم يوم الاحد الصرف لحوالي 103 الاف مكلف منهم 96 الف من الموظفين والمستخدمين و7 الاف مكلف من الافراد من الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف وتوريد الضريبة المقتطعة وصحة ارقام الحسابات البنكية.

واوضح ابو علي ان صرف باقي قيمة الردية المستحقة للمكلفين والبالغة نسبتها 60%سيكون لها أولوية في الصرف خلال الأشهر الأولى من عام 2026 حيث ستعمل الدائرة بالتعاون مع وزارة المالية على سرعة استكمال صرف نسبة ال 60%.



ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باشرت اليوم الخميس إجراءات اعداد وتجهيز كشوفات المكلفين المستحقين للرديات تمهيدا لصرف نسبة ال 40 من قيمة الرديات المستحقة اعتبار من صباح الاحد حيث ستقوم الدائرة بارسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين على هواتفهم المثبته لدى الدائرة تعلمهم فيها بالصرف وارسال قيمة الردية للبنك.