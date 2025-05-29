الضريبة تؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير نظام الفوترة الوطني

وبحسب بيان للدائرة اليوم الخميس؛ قدّم أبو علي خلال جلسة حوارية، في غرفة صناعة عمان، نظمها ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني؛ شرحاً تفصيلياً حول أهداف النظام، وأبعاده الاقتصادية والتنظيمية، وآليات تطبيقه، مشددًا على أهمية النظام في تعزيز الشفافية، والحد من التهرب الضريبي، وترسيخ مبدأ العدالة الضريبية.
بدوره، أكد رئيس الملتقى نظمي عتمة، أن هذه اللقاءات تعكس التزام الملتقى كشريك فاعل في المشهد الاقتصادي الوطني، من خلال إتاحة منصات حوارية فاعلة بين أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين، لافتًا إلى أن الصالونات الاقتصادية التي يعقدها الملتقى دورياً، تُعنى بمناقشة أبرز التحديات والفرص في البيئة الاستثمارية.
وأشار إلى أن تنظيم الجلسة يأتي في إطار حرص الملتقى على تمكين القطاع الخاص لمواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي، وبما يسهم في بناء مناخ استثماري أكثر كفاءة واستدامة.
وناقش المتحاورون مستجدات تطبيق نظام الفوترة الوطني، وآلية تطبيقه وتحدياته، والتسهيلات المقدمة للمكلّفين والدعم الفني الذي تقدمه الدائرة.
وشارك في الجلسة أكثر من 100 شخصية، من رجال الأعمال وأعضاء الملتقى وممثلون عن النقابات والجمعيات الاقتصادية الأردنية.
يذكر أن ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني الأردني، جمعية أردنية تأسست عام 2011، يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم في الدول الأخرى بما يخدم مصالحهم، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار في الأردن.
ويضم الملتقى في عضويته أكثر من 250 رجل أعمال يمثلون أكثر من 800 شركة.
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