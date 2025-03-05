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الضريبة تتيح للشركات والمنشآت أسماء الملتزمين بالفوترة الكترونيا

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-03-2025 12:52 م

الوكيل الإخباري- قامت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإدراج أسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من التحقق من انضمام الموردين الذين يتم التعامل معهم لشراء السلع والخدمات لنظام الفوترة الوطني.

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وأوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انها قامت بهذا الاجراء لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات والذي تم بموجبه تعديل المادة (3) من النظام الأصلي واعتماد الفاتورة الالكترونية الصادرة عن برنامج الفوترة الوطني الالكتروني او عن برنامج تم ربطه ببرنامج الفوترة الوطني وفقاً لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها النافذ من المشتريات المحلية من السلع والخدمات علما بان احكام هذه الفقرة تسري اعتباراً من 1/4/2025.


وبذلك أصبح بإمكان الشركات والمنشآت والافراد التعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني اصولا من خلال الدخول الى الرابط   https://istd.gov.jo/AR/Pages/قطاعات_الفوترة

 
 
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