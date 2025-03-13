الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2024 قبل 30 نيسان المقبل

الوكيل الإخباري- دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي المكلفين، الذين لم يقوموا حتى الآن بتقديم اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2024 إلى ضرورة المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا.

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وقال أبو علي إنه يجب تقديم الإقرارات قبل انتهاء الفترة القانونية في 30 نيسان المقبل وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2024، داعيا المكلفين إلى عدم الانتظار للأيام الأخيرة من الفترة القانونية لتقديم الاقرارات والمبادرة الى تقديمها في أقرب وقت ممكن.



وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي لأنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2024 علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الإلكترونية.



وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّد أبو علي أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، موضحا أن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من الرواتب والأجور من قبل الدائرة المالية للمؤسسة أو المنشاة أو الشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.



كما ودعا المتقاعدين كافة ممن تزيد مجموع رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2024.