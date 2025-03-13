الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2024 قبل 30 نيسان المقبل

وأشار إلى ضرورة مراعاة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخلهم الحقيقي لأنشطة أعمالهم خلال العام الماضي 2024 علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الإلكترونية.
وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّد أبو علي أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، موضحا أن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من الرواتب والأجور من قبل الدائرة المالية للمؤسسة أو المنشاة أو الشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.
كما ودعا المتقاعدين كافة ممن تزيد مجموع رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2024.
يذكر أنه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
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