الثلاثاء 2026-01-13 11:49 ص

الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
 
الثلاثاء، 13-01-2026 11:20 ص

الوكيل الإخباري-   دعا الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جميع المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2025 إلكترونياً، وتسديد المبالغ المعلنة فيها عبر وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.

اضافة اعلان


وأكد ضرورة تعبئة الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي، موضحاً أن تقديم الإقرارات يتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة:
www.istd.gov.jo


وبيّن أن الشخص الطبيعي سواء من الموظفين والمستخدمين او غيرهم ملزم بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع المصادر 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، مشيراً إلى أن اقتطاع الضريبة شهرياً من جهة العمل لا يعفي من تقديم الإقرار في حال تجاوز حد الإعفاء.


وفي سياق متصل، دعا أبو علي أصحاب ومديري الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين إلى الالتزام بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصولياً من خلال النظام أو عبر الربط الإلكتروني معه.
وأكدت الدائرة أن بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب أو منصات التواصل الاجتماعي لتلقي الدعم والإجابة على الاستفسارات ومتابعة معاملاتهم إلكترونياً.
هاتف وواتس آب: 062222130
البريد الإلكتروني: [email protected]

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قق

فيديو الوكيل اللهم رحمتك بمن لا مأوى له اللهم اجزهم خيرًا بما صبروا ❤️

ت

اقتصاد محلي قيمة صادرات " تجارة عمان" تزيد 4.8% العام الماضي

إيرانيون يشاركون في مسيرة مؤيدة للحكومة في طهران

عربي ودولي عودة الاتصالات الهاتفية الدولية مع إيران

ت

أخبار محلية جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

ت

أخبار محلية تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027

عمان

اقتصاد محلي ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 12.2 % خلال 11 شهرا

الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق

أخبار محلية الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق



 






الأكثر مشاهدة