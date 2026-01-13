الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

الوكيل الإخباري- دعا الدكتور حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، جميع المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2025 إلكترونياً، وتسديد المبالغ المعلنة فيها عبر وسائل الدفع الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.

وأكد ضرورة تعبئة الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي، موضحاً أن تقديم الإقرارات يتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة:

www.istd.gov.jo



وبيّن أن الشخص الطبيعي سواء من الموظفين والمستخدمين او غيرهم ملزم بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع المصادر 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، مشيراً إلى أن اقتطاع الضريبة شهرياً من جهة العمل لا يعفي من تقديم الإقرار في حال تجاوز حد الإعفاء.