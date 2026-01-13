الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة

وأكد ضرورة تعبئة الإقرارات بالأرقام والمعلومات الصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي، موضحاً أن تقديم الإقرارات يتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة:
www.istd.gov.jo
وبيّن أن الشخص الطبيعي سواء من الموظفين والمستخدمين او غيرهم ملزم بتقديم الإقرار إذا تجاوز دخله الإجمالي السنوي من جميع المصادر 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل، مشيراً إلى أن اقتطاع الضريبة شهرياً من جهة العمل لا يعفي من تقديم الإقرار في حال تجاوز حد الإعفاء.
وفي سياق متصل، دعا أبو علي أصحاب ومديري الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين إلى الالتزام بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصولياً من خلال النظام أو عبر الربط الإلكتروني معه.
وأكدت الدائرة أن بإمكان المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو تطبيق واتس آب أو منصات التواصل الاجتماعي لتلقي الدعم والإجابة على الاستفسارات ومتابعة معاملاتهم إلكترونياً.
هاتف وواتس آب: 062222130
البريد الإلكتروني: [email protected]
