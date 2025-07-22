الضريبة تعقد برنامج الخبير الضريبي قريبا

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن نيتها عقد برنامج الخبير الضريبي الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل خبير ضريبي قادر على تقديم أفضل الخدمات الضريبية للمكلفين الضريبين وللجهات المختلفة للمرة الثالثة في المعهد الضريبي التابع للدائرة.

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وقالت الدائرة ان هذا البرنامج سيمكن المشارك بعد اجتيازه من ان يكون قادرا على حماية مصالح من يمثلهم من الشركات والمنشات والمكلفين وبما ينسجم مع القانون وكذلك مساعدة المكلفين على الالتزام بالأحكام القانونية وتجنب الوقوع في أي مخالفات أو التعرض للغرامات الضريبية والمساهمة في تعزيز الالتزام الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية.



وقالت إن هذا البرنامج الذي سيتم عقده في المعهد الضريبي في إطار خطة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتهيئة وإعداد خبراء ضرائب في القطاعين العام والخاص وتأهيلهم ضريبيا ‏ورفع قدراتهم ومهاراتهم الفنية والعلمية والعملية في مجال التشريعات والأحكام الضريبية ورفع مستوى ‏الأداء الضريبي لديهم بحيث يكون الخريج بعد اجتياز البرنامج خبيرا ضريبيا قادراً على القيام بمهامه مهنياً وفنياً على أكمل وجه ويساهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي وقادر على تثقيف وتوعية من يمثلهم ضريبيا ومتمكنا من مزاولة مهنة الخبير الضريبي وتقديم الاستشارات الضريبية وتمثيل المؤسسات والشركات والمنشآت والمكلفين.