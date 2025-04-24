الضريبة: تمديد تقديم البيانات المالية الأصولية لغاية 25 أيار

وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية عن السنة المالية 2024 كما هو قانونيا في 30 نيسان الحالي ودعت المكلفين الذين لم يقوموا حتى هذا الوقت من تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2024 لتقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل نهاية يوم الأربعاء القادم الموافق 30 نيسان الحالي تجنبا لتعرضهم للغرامات والاضافات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.
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