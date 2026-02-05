الضريبة تمهل هؤلاء أسبوعا لتصويب أوضاعهم

وخلال هذه الجولات، قامت الدائرة بإشعار المنشآت والأفراد غير الملتزمين، ومنحهم مهلاً قانونية لتصويب أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة.
وأصدرت الدائرة إشعارات لـ 379 منشأة ومحل وفرد لعدم التزامهم بأحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وعدم إصدار فواتير أصولية، حيث تم منحهم مدة أسبوع لتصويب أوضاعهم قانونياً.
وأكدت الدائرة أن فرق مديريتي المكافحة والفوترة ستواصل تنفيذ جولاتها الميدانية، سواء للحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين أو للتحقق من الالتزام بأحكام النظام، مع إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبينت الدائرة أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 158 ألفاً من الشركات والمنشآت والأفراد والمهنيين، فيما ارتفع عدد الفواتير التي تصدر يوميا من خلال النظام إلى حوالي 1.2 مليون فاتورة.
كما أشارت إلى أنه تم ربط نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بتطبيق "سند" الحكومي، بما يمكّن الشركات والمنشآت من التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين بالنظام، إضافة إلى تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها عبر مسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.
-
أخبار متعلقة
-
تعافي السياحة الأجنبية في البترا خلال عام 2025 بنسبة 45%
-
الإحصاءات: 3.8% ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين لعام 2025
-
اللواء المعايطة يرعى حفل تخريج طلبة دبلوم مراكز الإصلاح والتأهيل
-
جامعة العلوم والتكنولوجيا تستعرض تجربتها في التحول الرقمي خلال القمة العالمية للحكومات
-
الحكومة تطرح فرصا صناعية تشمل مكونات "الدرون" وأشباه الموصلات
-
كنعان: ذكرى الوفاء والبيعة تجسد وحدة الأردنيين حول قيادتهم
-
الصناعة والتجارة تتعامل مع 66 ملفا في مجال تعزيز المنافسة
-
إزالة بناء مهجور وآيل للسقوط بمنطقة المنارة في اربد