الضريبة: رسائل نصية للمكلفين بتحويل الردّيات

وأوضحت الدائرة أن الرسائل النصية شملت نحو 96 ألفاً من الموظفين والمستخدمين، إضافة إلى 7000 مكلف من الأفراد الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف، بما في ذلك توريد الضريبة المقتطعة وصحة أرقام الحسابات البنكية.
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن صرف النسبة المتبقية من الردّيات، والبالغة 60 بالمئة، سيكون له أولوية خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مؤكداً أن الدائرة ستعمل، بالتعاون مع وزارة المالية، على سرعة استكمال صرف هذه النسبة للمكلفين المستحقين.
