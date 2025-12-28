الأحد 2025-12-28 07:42 م

الضريبة: رسائل نصية للمكلفين بتحويل الردّيات

الأحد، 28-12-2025 06:04 م
الوكيل الإخباري- بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم الأحد، بإرسال رسائل نصية قصيرة للمكلفين المستحقين للردّيات عن العام 2024، حيث شملت هذه الرسائل حوالي 103 آلاف مكلف من أصل 116 ألف مكلف، لإبلاغهم بتحويل 40 بالمئة من قيمة الردّيات الضريبية المستحقة لهم إلى أرقام الآيبان الخاصة بحساباتهم البنكية.اضافة اعلان


وأوضحت الدائرة أن الرسائل النصية شملت نحو 96 ألفاً من الموظفين والمستخدمين، إضافة إلى 7000 مكلف من الأفراد الذين انطبقت عليهم الصفة القطعية وشروط الصرف، بما في ذلك توريد الضريبة المقتطعة وصحة أرقام الحسابات البنكية.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي إن صرف النسبة المتبقية من الردّيات، والبالغة 60 بالمئة، سيكون له أولوية خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مؤكداً أن الدائرة ستعمل، بالتعاون مع وزارة المالية، على سرعة استكمال صرف هذه النسبة للمكلفين المستحقين.
 
 


