 
الثلاثاء 2024-12-31 11:51 ص
 

الضريبة: لا استثناء لأي قطاع من نظام الفوترة الوطني

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أرشيفية
الثلاثاء، 31-12-2024 09:50 ص

الوكيل الإخباري-  التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وعدد من أعضاء مجلس النقابة والأطباء في نقابة الأطباء وجرى خلال اللقاء بحث آليات انضمام أعضاء نقابة الأطباء الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

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وقال أبو علي ان الأطباء بكافة تخصصاتهم ومواقع عملهم معنيون بخدمتهم ومساعدتهم على تطبيق القانون والالتزام به وتجنيبهم أي غرامات او مخالفات.


وقال نقدم للأطباء كل الشكر لجهودهم وخدماتهم التي يقدمونها ويبذلونها لخدمة أبناء المجتمع وللمقيمين على ارض المملكة ولزوارها من مختلف الأقطار.


وأضاف اننا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حريصون على مساعدة الأطباء على التقيد بالقانون وعدم تعرضهم لأي غرامات وذلك من خلال مساعدتهم وتوفير كل وسائل الدعم الفني والتوجيه والإرشاد للانضمام لنظام الفوترة الوطني واستخدامه بصورة صحيحة وتقديم خدمات على مستوى متميز لهم.


وقال أبو علي لا يوجد أي استثناء لأي قطاع من تطبيق نظام الفوترة وعدد الذين انضموا الى النظام تجاوز 100 الف مكلف.


وأشار أبو علي إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ستعمل على تخصيص فرق لمساعدة الأطباء وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، وكذلك تقديم الخدمات الضريبية لهم بكل سهولة ويسر وتسهيل معاملاتهم.


وقال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أن النقابة معنية بالالتزام بتطبيق القانون وكذلك تطبيق نظام الفوترة الوطني ومستعدة للتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في كل ما له علاقة بخدمة الأطباء لتطبيق نظام الفوترة الوطني ومعالجة المشاكل التي تواجههم اثناء تقديم الاقرارات الضريبية وتدقيقها.


وتم تقديم مسودة مذكرة تفاهم الى نقابة الأطباء تتضمن المساعدة في انضمام الأطباء للفوترة ومعالجة المواضيع المتعلقة بالخدمات الضريبية المقدمة للأطباء.

 

 
gnews

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