الضمان الاجتماعي: ارتفاع عدد المشتركين إلى أكثر من 1.63 مليون

وأكدت المؤسسة اليوم الجمعة أن هذا النمو يعكس استمرار توسّع مظلة الحماية الاجتماعية وشمول فئات جديدة من العاملين، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الامتثال والتوعية بأهمية الاشتراك في الضمان الاجتماعي.
وبيّنت المؤسسة أنها قامت بتفعيل أعمال التفتيش في مختلف إدارات فروعها وفق منهجية جديدة للتفتيش الميداني، تستهدف قطاعات محددة استنادًا إلى البيانات التي توفرها الجهات المعنية وذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وجددت المؤسسة تأكيدها أهمية الاستمرار في توسيع قاعدة المشتركين، بما يعزز استدامة النظام التأميني ويوفر الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على أرض المملكة.
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