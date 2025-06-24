الضمان الاجتماعي تدعو المؤمن عليهم والمتقاعدين للاستفادة من بطاقة الخصم "حيّاك"

وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم والمتقاعدين الأردنيين من غير المستفيدين من بطاقة "رفاق السلاح" الحصول على بطاقة الخصم الشرائية من خلال الدخول إلى الخدمات الإلكترونية في موقعها www.ssc.gov.jo والضغط على خيار إصدار بطاقة خصم وتعبئة الطلب وإرساله، مؤكدة أن إصدار البطاقة للمرة الأولى بشكل مجاني أما في حال تلفها أو إصدار بطاقة جديدة يتم استيفاء عمولة عن ذلك، كما بإمكان الأسرة الواحدة الحصول على بطاقتين بحد أعلى.
وبينت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليهم أو المتقاعدين استلام البطاقات بعد إصدارها عن طريق مزود الخدمة المعتمد لهذه الغاية في فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، حيثُ يمكن الاطلاع على أماكن الحصول على البطاقة من خلال رابط يظهر مباشرة فور تقديم طلب الحصول على البطاقة ويصل أيضاً برسالة نصيّة على هاتف مقدم الطلب، منوهة أن بإمكان المؤمن عليه أو المتقاعد إيقاف البطاقة بناء على طلبه.
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