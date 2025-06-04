الأربعاء 2025-06-04 05:53 م
 

"الضمان الاجتماعي" تُطلق سياسة حظر التدخين في مبانيها وفروعها

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 04-06-2025 04:29 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، سياسة حظر التدخين في جميع مباني المؤسسة وفروعها.

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وأكد مدير عام المؤسسة بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، في بيان اليوم، أن هذه السياسة ستُطبّق في جميع مباني المؤسسة وفروعها، وداخل المركبات ومواقف السيارات المغلقة، والاجتماعات والفعاليات التي ترعاها، سواء داخل مبنى المؤسسة أو خارجه.


وتتضمن السياسة توجيهات واضحة حول الأماكن المسموح التدخين بها، والإجراءات التي تُتّخذ في حال عدم الالتزام.


وبيّن أن المؤسسة عمّمت على إداراتها وفروعها ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات المتعلقة بالتدخين في الأماكن العامة، وأعدّت خطة متكاملة تتضمن إجراءات تنفيذية لمنع التدخين داخل المؤسسة، إذ تُطبّق هذه السياسة على جميع الموظفين والزوار والموردين.


وقال إن "الضمان الاجتماعي" ملتزم ببنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بكافة أشكاله للأعوام (2024–2030)، مؤكداً إيمان المؤسسة بأهمية التعاون والشراكة بين الجهات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة هذه الآفة، للحدّ من انتشارها وحماية صحة المواطنين.

 
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