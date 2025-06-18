الضمان الاجتماعي تطلق قناة رسمية عبر “الواتساب”

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق قناة رسمية لها عبر تطبيق “الواتساب”، وذلك ضمن مبادرتها الريادية “إعلام رقمي ذو جودة”، التي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي وتوعوي متنوع ومبتكر لجمهورها بأسلوب مبسّط وسريع الوصول.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن إطلاق هذه القناة يأتي انسجاماً مع توجه المؤسسة نحو تطوير الإعلام الرقمي وتوسيع قنوات تواصلها المباشر مع جمهورها من المشتركين والمتقاعدين والمستحقين وكافة فئات المجتمع، لتزويدهم بالمعلومات والخدمات والرسائل واللمحات التأمينية التوعوية ذات الصلة بقانون الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية التي يوفرها.