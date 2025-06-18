الضمان الاجتماعي تطلق قناة رسمية عبر “الواتساب”

وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن إطلاق هذه القناة يأتي انسجاماً مع توجه المؤسسة نحو تطوير الإعلام الرقمي وتوسيع قنوات تواصلها المباشر مع جمهورها من المشتركين والمتقاعدين والمستحقين وكافة فئات المجتمع، لتزويدهم بالمعلومات والخدمات والرسائل واللمحات التأمينية التوعوية ذات الصلة بقانون الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية التي يوفرها.
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