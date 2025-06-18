الأربعاء 2025-06-18 04:04 م
 

الضمان الاجتماعي تطلق قناة رسمية عبر “الواتساب”

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إطلاق قناة رسمية لها عبر تطبيق “الواتساب”، وذلك ضمن مبادرتها الريادية “إعلام رقمي ذو جودة”، التي تهدف إلى تقديم محتوى إعلامي وتوعوي متنوع ومبتكر لجمهورها بأسلوب مبسّط وسريع الوصول.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن إطلاق هذه القناة يأتي انسجاماً مع توجه المؤسسة نحو تطوير الإعلام الرقمي وتوسيع قنوات تواصلها المباشر مع جمهورها من المشتركين والمتقاعدين والمستحقين وكافة فئات المجتمع، لتزويدهم بالمعلومات والخدمات والرسائل واللمحات التأمينية التوعوية ذات الصلة بقانون الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية التي يوفرها.

 

ودعت المؤسسة جمهورها إلى الاشتراك في قناتها الجديدة على الواتساب من خلال رابط القناة مباشرة https://whatsapp.com/channel/0029Vb5Xe0cJpe8YQTe6LD15 أو من خلال رابط القناة المنشور عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمتابعة كل جديد من المعلومات والخدمات والرسائل التوعوية مباشرةً وسريعاً، وبما يُسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومة الدقيقة إلى الجميع.

 
gnews

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