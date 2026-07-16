الضمان الاجتماعي تطلق من الميدان خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب"

الوكيل الإخباري- نفّذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الخميس، أولى فعاليات خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في العاصمة عمّان – وسط البلد، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع جمهورها وتوعيتهم بأهمية الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية التي يوفرها للمشتركين.

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وقدّمت كوادر المؤسسة خلال الفعالية شرحاً حول شروط استحقاق الرواتب التقاعدية وآلية احتسابها، إلى جانب مختلف المنافع التأمينية التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصول الأفراد والمنشآت على حقوقهم التأمينية.



وأكدت المؤسسة، أن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" جاءت بهدف الاستماع المباشر لملاحظات واستفسارات جمهورها، حيث شهدت الفعالية إقبالاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً، وتم خلاله الإجابة على استفسارات الجمهور بشكل مباشر من قبل المختصين.