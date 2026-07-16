الخميس 2026-07-16 10:23 م

الضمان الاجتماعي تطلق من الميدان خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب"

ل
جانب من إطلاق الخدمة
 
الخميس، 16-07-2026 09:05 م

الوكيل الإخباري- نفّذت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اليوم الخميس، أولى فعاليات خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في العاصمة عمّان – وسط البلد، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر مع جمهورها وتوعيتهم بأهمية الضمان الاجتماعي والمنافع التأمينية التي يوفرها للمشتركين.

اضافة اعلان


وقدّمت كوادر المؤسسة خلال الفعالية شرحاً حول شروط استحقاق الرواتب التقاعدية وآلية احتسابها، إلى جانب مختلف المنافع التأمينية التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصول الأفراد والمنشآت على حقوقهم التأمينية.


وأكدت المؤسسة، أن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" جاءت بهدف الاستماع المباشر لملاحظات واستفسارات جمهورها، حيث شهدت الفعالية إقبالاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً، وتم خلاله الإجابة على استفسارات الجمهور بشكل مباشر من قبل المختصين.


وبيّنت المؤسسة، أنها مستمرة في تنفيذ هذه الفعاليات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة في مختلف محافظات المملكة، بما يعزز من حضورها الميداني ويتيح لها الاستماع عن قرب لآراء جمهورها وتقديم الدعم والإجابة عن مختلف استفساراتهم.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية الأمير فيصل بن الحسين يفتتح البطولة الآسيوية للجودو ويتوج اللاعب أشرف الزيدانيين ببرونزية تاريخية للأردن

ب

أخبار محلية مهرجان صيف عمّان يواصل فعالياته في حدائق الحسين

ل

كأس العالم قرار من الرئيس الأمريكي بشأن نهائي كأس العالم

ب

أخبار محلية الأردن يشارك باجتماعات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب

ل

أخبار محلية الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي

ل

أخبار محلية وزير الخارجية: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن

ل

أخبار محلية الضمان الاجتماعي تطلق من الميدان خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب"

ب

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تعاملاتها على تباين ملحوظ



 
 






الأكثر مشاهدة

 