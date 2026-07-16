الضمان الاجتماعي تطلق من الميدان خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب"

وقدّمت كوادر المؤسسة خلال الفعالية شرحاً حول شروط استحقاق الرواتب التقاعدية وآلية احتسابها، إلى جانب مختلف المنافع التأمينية التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصول الأفراد والمنشآت على حقوقهم التأمينية.
وأكدت المؤسسة، أن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" جاءت بهدف الاستماع المباشر لملاحظات واستفسارات جمهورها، حيث شهدت الفعالية إقبالاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً، وتم خلاله الإجابة على استفسارات الجمهور بشكل مباشر من قبل المختصين.
وبيّنت المؤسسة، أنها مستمرة في تنفيذ هذه الفعاليات الميدانية خلال الأسابيع المقبلة في مختلف محافظات المملكة، بما يعزز من حضورها الميداني ويتيح لها الاستماع عن قرب لآراء جمهورها وتقديم الدعم والإجابة عن مختلف استفساراتهم.
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