الضمان الاجتماعي: تنفيذ خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في الكرك يوم غدٍ الخميس

محطات توعوية للإجابة عن استفسارات الجمهور
وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة ولجانها التوعوية لاستقبال جمهورها والإجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
التعريف بالخدمات الإلكترونية والمعالجة الفورية ومنصة فرصتك
كما أوضحت المؤسسة أن هذه المحطات ستتيح للجمهور التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، والخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، ومنصة "فرصتك"، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصول المستفيدين على حقوقهم التأمينية.
موقعان في محافظة الكرك
وأكدت المؤسسة أنها ستتواجد في موقعين داخل محافظة الكرك، وهما: منطقة مؤتة بالقرب من مسجد الشهداء، ومنطقة الثنية - جانب محامص الشعب.
استمرار التغطية لباقي المحافظات
وأكدت المؤسسة استمرارها في تغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطتها للتواصل المباشر مع جمهورها في مختلف مناطق المملكة.
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