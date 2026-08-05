الأربعاء 2026-08-05 04:11 م

الضمان الاجتماعي: تنفيذ خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في الكرك يوم غدٍ الخميس

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 05-08-2026 02:05 م

الوكيل الإخباري-   قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إنها ستلتقي جمهورها ضمن خدمة "أنت تسأل والضمان يُجيب من الميدان" في محافظة الكرك يوم غدٍ الخميس الموافق 6/8/2026، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.اضافة اعلان


محطات توعوية للإجابة عن استفسارات الجمهور

وأضافت المؤسسة أنها ستوفر محطات توعوية يُشرف عليها عدد من موظفي المؤسسة ولجانها التوعوية لاستقبال جمهورها والإجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

التعريف بالخدمات الإلكترونية والمعالجة الفورية ومنصة فرصتك

كما أوضحت المؤسسة أن هذه المحطات ستتيح للجمهور التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة، والخدمات المتعلقة ببرنامج تقسيط للمتقاعدين، وخدمة المعالجة الفورية لحادث العمل، ومنصة "فرصتك"، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تسهيل حصول المستفيدين على حقوقهم التأمينية.

موقعان في محافظة الكرك

وأكدت المؤسسة أنها ستتواجد في موقعين داخل محافظة الكرك، وهما: منطقة مؤتة بالقرب من مسجد الشهداء، ومنطقة الثنية - جانب محامص الشعب.

استمرار التغطية لباقي المحافظات

وأكدت المؤسسة استمرارها في تغطية باقي المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطتها للتواصل المباشر مع جمهورها في مختلف مناطق المملكة.

 
 


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