الضّمان الاجتماعي: خدمة "العلاج الفوري" تعزّز سرعة الاستجابة لإصابات العمل

11:14 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755890 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن استمرار تقديم خدمة العلاج الفوري لإصابات العمل التي أطلقتها عام 2019، مؤكدة أنها تُعدّ إحدى أهم الخدمات التأمينية الهادفة إلى حماية القوى العاملة وضمان وصول المصاب إلى الرعاية الصحية دون أي تأخير. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه الخدمة تتيح للمؤمّن عليهم الذين يتعرضون لإصابة أثناء العمل أو بسببه، التوجّه مباشرة إلى المستشفيات المتعاقدة معها والبالغ عددها (45) جهة طبية لتلقي العلاج فوراً، حيث اعتمدت المؤسسة الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والقطاع الخاص الموضحة في موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo) ضمن خانة المكتبة الإلكترونية، بما يضمن تقديم خدمة طبية عالية الجودة والكفاءة.



وأكدت المؤسسة أن خدمة العلاج الفوري تغطي جميع حالات إصابات العمل حتى الشفاء التام وبدون سقف للعلاج أو تحميله أو تحميل صاحب العمل أي نفقات، مشددة على أن التقديم على خدمة العلاج الفوري يتم حصراً من خلال ضابط الارتباط في المنشأة منذ لحظة وقوع الإصابة وبحد أقصى خلال ثلاثة أيام من وقوعها، بما يساعد في تسريع الاستجابة وتنظيم العملية العلاجية بشكل فعّال.



وأشارت المؤسسة إلى أن خدمة العلاج الفوري أسهمت منذ إطلاقها في تبسيط الإجراءات العلاجية للمصابين، وتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المنشآت، كما ساعدت في منع تفاقم الإصابات وتقليل آثارها الصحية والمهنية، وعززت ثقة أصحاب العمل والعاملين بقدرة المؤسسة على توفير حماية فعّالة وسريعة عند وقوع الإصابات في أماكن العمل.



واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات تأمين إصابات العمل وتعزيز شراكاتها مع القطاع الطبي لتوفير رعاية صحية فورية وآمنة للمؤمّن عليهم.

تم نسخ الرابط





