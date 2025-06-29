الضمان الاجتماعي: شمول الجميع هدف وطني واستحقاق قانوني

12:40 م

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الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن طموح المؤسسة هو شمول جميع العاملين بمظلتها، مما يعزز الأمان الاجتماعي ويُـمكن الطبقة العاملة والفقيرة في المجتمع بصورة أكبر. وأضاف أنه لم يعد مقبولًا بقاء أي عامل في المملكة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تضع المؤسسة على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان الاجتماعي لتوفير الحماية اللازمة لهم، كون الضمان الاجتماعي ركيزة رئيسة من ركائز الحماية الاجتماعية وحقًّا أصيلًا لكافة العاملين والعاملات على أرض المملكة. اضافة اعلان





وأوضح الخلايلة أن المؤسسة تنفذ سلسلة من الحملات الإعلامية حاليًّا، تستهدف توعية المنشآت المتهربة عن شمول العاملين والعاملات لديها بأهمية الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ذو طبيعة شمولية، ويعمل على توفير الحماية لجميع الفئات المستهدفة بصرف النظر عن الجنس أو الجنسية، مما يتيح لهم الحصول على الرواتب التقاعدية بمختلف أنواعها والمنافع التأمينية الأخرى التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، والمتعلقة بإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وبدل الأمومة.



وأشار إلى أن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار خطيرة على المجتمع، وتؤثر سلبًا على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.



كما أشار إلى أن المؤسسة تقوم بـ إجراءات وجولات دورية على المنشآت لإشراك الفئات غير المشمولة بمظلة الضمان، والتأكد من شمولهم منذ التحاقهم بالعمل، وعلى أساس أجورهم الحقيقية، داعيًا إلى ضرورة تكامل أدوار كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمّالية والحقوقية المعنية بقضايا العمال، وضرورة التنسيق فيما بينها بما ينعكس على حفظ حقوق الطبقة العاملة وتأصيل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.



وأكد الخلايلة أن المؤسسة تُولي الجانب الإعلامي أهمية كبيرة وتواكب التطورات في عملية اتصالها وتواصلها مع جمهورها لإيصال رسالتها إليهم داخل المملكة وفي مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف نشر ثقافة الضمان وترسيخها في المجتمع، ورفع مستوى وعي القوى العاملة وأصحاب العمل بـ قانون الضمان، وهذا ما تجلى بـ إطلاق مبادرة إعلام رقمي ذو جودة ونشر مواد توعوية إعلامية على كافة منصاتها الرقمية، وكذلك تنفيذ حملات إعلامية متخصصة لتوعية العاملين وأصحاب العمل بحقوقهم وواجباتهم والمنافع التأمينية والبرامج التي تطبقها المؤسسة.



وبيّن أن المؤسسة وفّرت لجمهورها العديد من قنوات التواصل، من خلال مركز اتصالها الموحد 117117، أو مركز الاتصال الوطني 065008080، أو من خلال حسابات المؤسسة الرسمية والموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مراجعتهم لفروع المؤسسة لتقديم شكوى بعدم شمولهم بالضمان أو شمولهم على أجور غير أجورهم الحقيقية.