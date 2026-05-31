الأحد 2026-05-31 02:48 م

الضمان الاجتماعي يحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

ل
جانب من الاحتفال
 
الأحد، 31-05-2026 01:38 م
الوكيل الإخباري- احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وجميع فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة، إن معاني الاستقلال لا تقف عند كونها ذكرى نحتفل بها فحسب، بل هي مسؤولية نؤمن بها، وعهد نلتزم به، وعمل نترجمه كل يوم في مواقعنا ومؤسساتنا، فهي تحملنا جميعا مسؤولية العمل المخلص والوفاء لهذا الوطن.

وأكد أن المؤسسة تعتز بدورها الوطني والإنساني، وتسعى باستمرار إلى أداء رسالتها بكفاءة ومسؤولية، إيمانا منها بأن خدمة المواطن وحماية أمنه الاجتماعي جزء من واجبها تجاه الأردن وقيادته وشعبه.

وأضاف "ونحن نحتفل اليوم بعيد الاستقلال، نستحضر بفخر مسيرة وطن لم يكن طريقه سهلا، لكنه آمن بنفسه وبقيادته وبشعبه، فأصبح الأردن عنوانا للثبات والكرامة والدولة الراسخة منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، مرورا بالملك طلال، صاحب الدستور، والحسين الباني، وصولا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي واصل مسيرة البناء والتحديث بكل اقتدار".

وأشار إلى أن المؤسسة تمثل صرحا وطنيا شامخا، وصمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، وركنا أساسيا من أركان الحماية والأمان الاجتماعي في المملكة، مضيفا إنها تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وستواصل أداء رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية بكل تميز وإبداع، وستبقى على العهد في خدمة الأردن بكل عزيمة وإصرار.

ورفع الخلايلة، باسم المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وأبناء الشعب الأردني الوفي.

وتضمن الحفل وصلة شعرية وأغاني وطنية ودبكات شعبية جسدت معاني الانتماء والولاء، والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72,939 منذ بدء العدوان

الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية العملياتية

ل

خاص بالوكيل ترجيح رفع أسعار المحروقات في الأردن اليوم بين 6 و9 قروش للبنزين والديزل

ل

عربي ودولي السعودية: بدء إصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين

طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

أخبار محلية طاقم الحكام الأردني يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة بإدارة مباريات المونديال

تعبيرية

المرأة والجمال التيشيرت الواسع لإطلالات صيفية عصرية في 2026

ل

أخبار محلية فيديو يوثق لحظة الانفجار داخل شاليه بالشونة الشمالية

نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

عربي ودولي نتنياهو يصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان



 
 






الأكثر مشاهدة

 