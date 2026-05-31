الضمان الاجتماعي يحتفل بعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة

01:38 م

الوكيل الإخباري- احتفلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، وذلك في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة وجميع فروعها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة. اضافة اعلان





وقال مدير عام المؤسسة الدكتور جادالله الخلايلة، إن معاني الاستقلال لا تقف عند كونها ذكرى نحتفل بها فحسب، بل هي مسؤولية نؤمن بها، وعهد نلتزم به، وعمل نترجمه كل يوم في مواقعنا ومؤسساتنا، فهي تحملنا جميعا مسؤولية العمل المخلص والوفاء لهذا الوطن.



وأكد أن المؤسسة تعتز بدورها الوطني والإنساني، وتسعى باستمرار إلى أداء رسالتها بكفاءة ومسؤولية، إيمانا منها بأن خدمة المواطن وحماية أمنه الاجتماعي جزء من واجبها تجاه الأردن وقيادته وشعبه.



وأضاف "ونحن نحتفل اليوم بعيد الاستقلال، نستحضر بفخر مسيرة وطن لم يكن طريقه سهلا، لكنه آمن بنفسه وبقيادته وبشعبه، فأصبح الأردن عنوانا للثبات والكرامة والدولة الراسخة منذ عهد الملك المؤسس عبد الله الأول، مرورا بالملك طلال، صاحب الدستور، والحسين الباني، وصولا إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي واصل مسيرة البناء والتحديث بكل اقتدار".



وأشار إلى أن المؤسسة تمثل صرحا وطنيا شامخا، وصمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، وركنا أساسيا من أركان الحماية والأمان الاجتماعي في المملكة، مضيفا إنها تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وستواصل أداء رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية بكل تميز وإبداع، وستبقى على العهد في خدمة الأردن بكل عزيمة وإصرار.



ورفع الخلايلة، باسم المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية وجميع العاملين فيها، أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك، وسمو ولي العهد، وإلى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، وأبناء الشعب الأردني الوفي.



وتضمن الحفل وصلة شعرية وأغاني وطنية ودبكات شعبية جسدت معاني الانتماء والولاء، والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية.





