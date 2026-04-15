الأربعاء 2026-04-15 12:47 م

الضمان الاجتماعي يحذّر متقاعديه من وسطاء تقسيط المشتريات

الأربعاء، 15-04-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري-   دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات إلى ضرورة التعامل حصراً مع الجهات المعتمدة والمحدثة ضمن البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني.


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عدم التعامل أو اللجوء إلى وسطاء، خاصةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لغايات الاستفادة من برنامج تقسيط المشتريات، وذلك تجنباً لأي ممارسات احتيالية قد تضر بمصالحهم.

وبيّنت المؤسسة أن قائمة الجهات المعتمدة متاحة عبر الرابط التالي:
https://www.ssc.gov.jo/takseet/

وأشارت المؤسسة إلى أنها حرصت على أن تشمل الجهات المعتمدة في البرنامج قطاعات متنوعة وواسعة تلبي احتياجات المتقاعدين، بما في ذلك القطاعات الغذائية والإلكترونية والكهربائية والطبية وجهات متعددة الخدمات، وذلك بهدف تمكينهم من الاستفادة المباشرة من البرنامج دون الحاجة للجوء إلى أي جهات أو وسطاء خارجيين.

وأكدت ضرورة قيام المتقاعد بتحديث بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي إليه لضمان إتمام عملية الشراء ضمن البرنامج بسهولة.

وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يشمل المتقاعد أو الأرملة أو الوالدين الأردنيين المستحقين للحصة والمقيمين داخل المملكة، بحيث يمكنهم الاستفادة بحد يصل إلى ضعفي الراتب التقاعدي أو الحصة المستحقة، وبسقف أعلى يبلغ (2000) دينار.

كما يتيح برنامج التقسيط للمتقاعدين إمكانية تقسيط مشترياتهم وفقاً للتاجر المعتمد، حيث يتم تحديد عدد الأقساط المتاحة لكل جهة بشكل واضح ومسبق ضمن قائمة الجهات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

وشددت المؤسسة على أنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم خارج القنوات الرسمية أو مع جهات غير معتمدة، داعيةً المتقاعدين إلى الإبلاغ عن أي صفحات أو حسابات مشبوهة تدّعي تقديم خدمات ضمن البرنامج، وذلك حفاظاً على حقوقهم ومنعاً لوقوعهم ضحية لعمليات الاحتيال.
 
 


