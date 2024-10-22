الضمان الاجتماعي يعلن عن منح دراسية لأبناء المتقاعدين

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن نجاحها في توسيع خدماتها التعليمية المقدمة لأبناء المتقاعدين، وذلك من خلال توفير منح دراسية جديدة وتقسيط الرسوم الجامعية. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن برنامج المنح الدراسية شهد تقدماً ملحوظاً، حيث تم توفير 128 منحة دراسية حتى الآن، مع خطة لزيادة العدد إلى 500 منحة لأبناء المتقاعدين خلال العامين المقبلين.



كما نفذت المؤسسة مبادرة تعليمية مبتكرة في 9 جامعات وكليتين جامعيتين، تهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الضمان الاجتماعي بين طلبة الجامعات الأردنية.



وقد شمل البرنامج حتى الآن أكثر من 27,860 طالباً وطالبة، حيث تم إعداد مادة منهجية متخصصة تُدرّس في تلك الجامعات لتعريف الطلاب بأهمية الضمان الاجتماعي ودوره في حماية المجتمع.



وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في دعم المتقاعدين وأسرهم، والتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات لتقسيط الرسوم الدراسية، وفقا للبيان.



يشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فازت بشهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، إضافة إلى حصول المؤسسة على شعار التميز المعتمد للجائزة والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف وتضم تحت مظلتها أكثر من (327) هيئة ومؤسسة ضمان وتأمينات اجتماعية في أكثر من (150) دولة حول العالم.