الأحد 2025-07-27 02:57 م
 

الضمان: الاشتراك الاختياري مكّن 68 ألف مؤمن عليه من الحصول على راتب تقاعد واعتلال

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأحد، 27-07-2025 12:42 م
الوكيل الإخباري-   قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن الاشتراك الاختياري مكّن ما يزيد على (68) ألف مواطن أردني من استحقاق راتب التقاعد والاعتلال.اضافة اعلان


وكشفت المؤسسة أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً بلغ نحو (108) آلاف مشتركاً، داعية المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين من العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. 

وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.

ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (شات بوت) على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها، أو عبر بريدها الرسمي ([email protected]) أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم  (065008080).
 
 
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