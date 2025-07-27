الضمان: الاشتراك الاختياري مكّن 68 ألف مؤمن عليه من الحصول على راتب تقاعد واعتلال

وكشفت المؤسسة أن عدد المشتركين اختيارياً الفعّالين حالياً بلغ نحو (108) آلاف مشتركاً، داعية المواطنين الأردنيين الذين لا ينطبق عليهم الشمول الإلزامي بالضمان وكذلك المغتربين الأردنيين من العاملين خارج المملكة وربات المنازل الأردنيات إلى المبادرة بالاشتراك الاختياري لما يوفّره لهم ولأفراد أسرهم من مظلة حماية وأمان واستقرار في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان متاح للأردنيين من خلال حساب المؤمن عليه في موقع المؤسسة الإلكتروني أو من خلال تطبيقها الهاتفي أو عبر تطبيق سند الحكومي، شريطة إكمال سن السادسة عشرة على الأقل وعدم إكمال سن (55) سنة بالنسبة للأنثى و(60) سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى، ويتاح الاشتراك الاختياري لمن أكمل سن الـ (60) للذكر أو (55) للأنثى أو تجاوزها في حال كان له اشتراكات سابقة بالضمان ولم تسوى حقوقه عنها.
ووجهت المؤسسة دعوتها للتواصل معها لأي سؤال أو استفسار متعلق بالاشتراك الاختياري عبر خدمة الدردشة التفاعلية (شات بوت) على موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها، أو عبر بريدها الرسمي ([email protected]) أو الاتصال معها بأي وقت من داخل الأردن على الرقم (117117) أو من داخل وخارج الأردن على الرقم (065008080).
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات
-
امانة عمان تباشر بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة المحطة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير البولندي
-
الداخلية والشباب تطلقان خطة ميدانية لتعزيز ثقافة التطوع في المحافظات
-
مدير الأمن العام يسلّم الملازم نور الدين الحباشنة هدية ملكية تقديراً لإنجازه الدولي
-
"الخيرية الهاشمية" تتوقع عبور قافلة المساعدات الأردنية المرسلة لقطاع غزة فجر الاثنين
-
صندوق استثمار أموال الضمان يحقق نموا بقيمة 1.2 مليار خلال النصف الأول من 2025
-
القطامين مديرا عاما للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية