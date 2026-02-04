الضمان : الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء للسير في مراحل إقراره دستوريا.

اضافة اعلان



وأعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.



وتشمل التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.