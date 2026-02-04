الأربعاء 2026-02-04 05:17 م

الضمان : الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الأربعاء، 04-02-2026 04:55 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، الأربعاء، إن مجلس الإدارة قرر الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء للسير في مراحل إقراره دستوريا.

وأعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأربعاء، نتائج الحوار الوطني حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أوصت بتوسيع مِظلة الشمول التأميني، ضبط التقاعد المبكر وجعله استثناء ورفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك الفعلي لاستحقاقه، وتقليص الفجوة بين سن التقاعد المبكر وسن تقاعد الشيخوخة وفق معادلة تعكس الكلفة الاكتوارية الحقيقية.


وتشمل التوصيات المتعلقة بمحور الاستدامة المالية للمؤسسة، الرفع التدريجي لسن تقاعد الشيخوخة، في حدّه الأقصى، إلى 63 عاما للذكور وللإناث إلى 58 عاما، تقديم حوافز داعمة لتشجيع المشتركين على الاستمرار في سوق العمل.


وأوصت نتائج الحوار بتعزيز حرية الاستمرار في العمل بعد سِن التقاعد للمرأة بالإبقاء على الشمول الإلزامي للمؤمن عليها بعد بلوغ سِن (55) عامًا، حتى وإن استكملت شروط تقاعد الشيخوخة، في حال رغبتها في الاستمرار في سوق العمل وحتى إكمال سن (60) عامًا، دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

 
 


