الضمان تتسلم جوائز التميز الدولية في الرياض

10:21 ص

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الوكيل الإخباري- تسلم مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة جوائز التميز الدولية خلال حفل رسمي ومؤتمر دولي على مدى ثلاثة أيام أقامته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. اضافة اعلان





وتسلمت المؤسسة شهادة التميز الدولية في جودة الخدمات التي تقدمها مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى منطقة آسيا والباسيفيك للعام 2024، بالإضافة إلى حصولها على شعار التميز المعتمد للجائزة والتي تمنحها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وكذلك فوزها بجائزة الممارسات الفُضلى عن تجربتها في تقديم حوافز خاصة للتخفيف من أعباء الدراسة الجامعية على أبناء وبنات المتقاعدين، ونشر الوعي بمفهوم الضمان الاجتماعي بين طلاب الجامعات.



وقال الدكتور الطراونة إن فوز مؤسسة الضمان بهذه الجوائز مع شهادة التقدير الدولية يُعدّ إنجازاً وطنياً قيّماً على المستوى الدولي، وهي إنجازات تُضاف إلى الإنجازات الوطنية التي حققتها المؤسسة، مؤكداً إن ⁠هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا توجيهات ودعم سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يُولي ملف الحماية الاجتماعية جُلّ اهتمامه.



وأوضح الدكتور الطراونة أن هذا الإنجاز يعد تقديراً لجهود المؤسسة في العمل على توسيع مظلة الشمول بالضمان عبر المزيد من برامج التوعية، وما تقوم به من أجل تيسير أعباء الدراسة الجامعية لأبناء وبنات متقاعدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المنح الدراسية التي خصصتها الجامعات لأبناء المتقاعدين الأضعف اقتصادياً بالتعاون مع الجامعات، بالإضافة إلى تيسير دفع الأقساط الجامعية بتقسيطها من الراتب التقاعدي، مشيراً إلى أن توجهات المؤسسة مستمرة بتبني البرامج والمبادرات التي تخدم متقاعديها.



وأكد الدكتور الطراونة أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تولي جُلَّ اهتمامها لكتاب التكليف السامي لحكومة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان والذي جاء فيه "بأن تحديث الإدارة العامة أساس مهم في إنجاح التحديث الاقتصادي، ومنطلق في تحديث الدولة في مئويتها الثانية، ولا بد أن نمضي في تطوير الإدارة العامة لتحسين الخدمات ومواكبة الحداثة والتطوير، وتعزيز ثقافة الإنجاز والتميز في المؤسسات الحكومية، فهذه المؤسسات وُجدِت لتحقيق النفع العام، وكل مسؤول وموظف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وإتقان، وسيكون القطاع العام خاضعاً للتقييم المستمر، فمن دون إدارة عامة كفؤة لا يمكن السير في تنفيذ مسارات التحديث الأخرى".



وهنأ الدكتور الطراونة كافة العاملين في مؤسسة الضمان على هذا الإنجاز الوطني الرفيع على المستوى الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو نتاج عمل متميز من كافة كوادر مؤسسة الضمان التي يبذلونها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن أفضل المعايير والممارسات الدولية.



وتقدم الدكتور الطراونة بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية على كرم الضيافة وحسن التنظيم للمؤتمر الدولي الذي استضافته المملكة على مدار ثلاثة أيام، كما توجه الطراونة بالشكر للأخوة معالي وزير المالية ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لرعايتهم هذا المؤتمر الدولي.



