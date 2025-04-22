الضمان تجدد دعوتها لتقسيط مديونية المنشآت بنسبة (0%) حتى نهاية حزيران المقبل وللقطاع السياحي حتى نهاية العام الحالي

وبينت المؤسسة أنها سهلت إجراءات تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت لمدة سداد لا تتجاوز (120) قسطاً، وذلك مراعاة لظروف هذه المنشآت وتمكينها من تأدية أعمالها ونشاطاتها الاقتصادية وبما يحقق الفائدة المجتمعية ويعود بالنفع على المواطن.
أما بالنسبة لمنشآت القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة أنها منحتها مزايا إضافية بتقسيط مديونيتها لمدة سداد تصل إلى (180) قسطاً وذلك مراعاة لأوضاع هذه المنشآت وتضررها بشكل أكبر نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة والتي انعكست سلباً على الحركة السياحية وبيئة العمل لهذا القطاع.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة طالبتين بحادث سير.. ووزير التربية ينعاهما
-
الغويري: حل نهائي لقضية منتدبي "التربية" إلى "الضريبة"
-
الحكومة: جبهتنا الداخلية صلبة والأجهزة الأمنية تتصدى لمحاولات زعزعة الاستقرار
-
تحذير .. رؤية قد تصل للإنعدام في هذه المناطق غداً بسبب الغبار
-
أكثر من 55 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط الأسد
-
وزير الخارجية يلتقي وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي
-
حملة أمنيّة تسفر عن ضبط 3 مهربين و 13 مركبة جنوب المملكة
-
ملتقى السلامة الدوائية يكرم "برنامج حكيم "