الضمان تجدد دعوتها لضباط ارتباط المنشآت لتزويدها بأي تعديل على أجور العاملين

الوكيل الإخباري- جدّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها لكافة ضباط ارتباط المنشآت التي لديها (20) عاملاً فأكثر في شهر كانون الثاني من كل عام إلى ضرورة تزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين لديها خلال العام سواء كان زيادة أو نقصانا على الأجر الذي يتقاضوه عن الأشهر بعد كانون الثاني.



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