الضمان تخصص 137 راتباً لوفيات ناشئة عن إصابات عمل في 2024

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها أنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة.
وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب يخصص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة (75%) من أجره المشمول عليه بتاريخ وقوع الإصابة، ويُضاف لهذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) ديناراً، ويُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
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