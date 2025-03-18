 
الثلاثاء 2025-03-18 01:08 م
 

الضمان تخصص 137 راتباً لوفيات ناشئة عن إصابات عمل في 2024

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الثلاثاء، 18-03-2025 12:07 م
الوكيل الإخباري-   : أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (137) راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل خلال العام الماضي 2024 ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الإصابية كما في 31/12/2024 إلى (4271) راتباً تقاعدياً.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي بأن أهم ما يميّز تأمين إصابات العمل والمنافع التي يوفرها أنه لا يشترط فترات اشتراك محددة للمؤمن عليه لاستحقاق أي منفعة من منافع هذا التأمين وإنما يستفيد منها المؤمن عليه منذ اليوم الأول لالتحاقه بالعمل شريطة أن تكون إصابة العمل معتمدة من قبل المؤسسة. 

وبينت المؤسسة أنه إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المصاب يخصص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل ويوزع على الورثة المستحقين بنسبة (75%) من أجره المشمول عليه بتاريخ وقوع الإصابة، ويُضاف لهذا الراتب عند تخصيصه زيادة عامة بقيمة (40) ديناراً، ويُخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.

 
 
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