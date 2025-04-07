الضمان ترد على شكوى نشرها الوكيل لمواطنة انتظرت ساعة و 44 دقيقة على هاتف المؤسسة

الوكيل الإخباري- ورد موقع "الوكيل الاخباري" رد من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حول شكوى موثقة بصورة من مواطنة حاولت الاتصال بالضمان الاجتماعي على هاتف المؤسسة الارضي للاستفسار عن معاملة تخصها ، وبقيت على قائمة الانتظار على الهاتف لاكثر من ساعة و 44 دقيقة دون رد .

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وبرغم ان الهاتف الذي حاولت المواطنة الاتصال به - مرفق صور - هو الرقم الرسمي لإدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمدرج على موقعهم الرسمي تحت بند - اتصل بنا - والذي من المفترض ان يجيب عليه اي موظف لدى مؤسسة الضمان وتوجيه المواطنين الى القسم المعني او اي ارقام اضافية ممكن التواصل معها للإجابة على استفسارات المواطنين ، إلا ان "الوكيل الاخباري" ومن باب المهنية الصحفية ينشر رد المؤسسة التي نحترمها كما وردنا :





سعادة رئيس تحرير موقع الوكيل الإخباري المحترم





تحية طيبة وبعد،،

تهديكم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أطيب تحياتها، وتؤكد على عمق الشراكة والتعاون الإعلامي مع موقعكم الإخباري الكريم فيما يخص قضايا المؤمن عليهم والمواطنين ومتابعتها.



وفيما يتعلق بالمنشور الخاص بمشاركة صورة من قبل مواطنة انتظرت على الهاتف مدة طويلة من الوقت وعدم الرد على مكالمتها عبر هاتف الإدارة العامة للمؤسسة 065501880، والذي تم تناوله من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعكم الإخباري.



نود التوضيح إن رقم الهاتف الذي تواصلت عليه المواطنة يخص الإدارة العامة للمؤسسة وغير مخصص لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين والمؤمن عليهم، ويتم من خلاله عبر المقسم تحويل كافة الاتصالات الواردة للإدارات المعنية في المؤسسة وقد تكون المواطنة قد تواصلت على الرقم المذكور خلال وقت الذروة بوجود ضغط من الاتصالات الواردة عليه.



كما نود التأكيد بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي وفّرت لجمهورها مركز اتصال موحد على الرقم (117117) للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومتاح على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، حيث يقوم أكثر من (60) موظفاً مؤهلين للرد على كافة استفسارات الضمان الاجتماعي، ويتم متابعة الاتصالات بشكل يومي ومراجعة المكالمات والحصول على تقارير جودة مستمرة لضمان تقديم المعلومات الدقيقة لمتلقي الخدمة.