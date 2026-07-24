الضمان تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن"

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن إطلاق حسابها الرسمي على منصة "لينكدإن"، وذلك ضمن مبادرتها الريادية "إعلام رقمي ذو جودة"، الهادفة إلى تطوير منظومة الاتصال الرقمي وتقديم محتوى إعلامي وتوعوي مهني ومبتكر لمختلف فئات جمهورها.

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وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الجمعة، إن إطلاق الحساب يأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية نحو توسيع قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، لا سيّما المهنيين وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات، وبما يعزز حضورها على المنصات المهنية المتخصصة.



وأضافت، أن حساب "لينكدإن" سيشكل منصة فاعلة لتزويد جمهورها بالأخبار والرسائل التوعوية المرتبطة بالمنافع التأمينية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص والمبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الشركاء.