الجمعة 2026-07-24 04:47 م

الضمان تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن"

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 24-07-2026 04:39 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن إطلاق حسابها الرسمي على منصة "لينكدإن"، وذلك ضمن مبادرتها الريادية "إعلام رقمي ذو جودة"، الهادفة إلى تطوير منظومة الاتصال الرقمي وتقديم محتوى إعلامي وتوعوي مهني ومبتكر لمختلف فئات جمهورها.

اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الجمعة، إن إطلاق الحساب يأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية نحو توسيع قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، لا سيّما المهنيين وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات، وبما يعزز حضورها على المنصات المهنية المتخصصة.


وأضافت، أن حساب "لينكدإن" سيشكل منصة فاعلة لتزويد جمهورها بالأخبار والرسائل التوعوية المرتبطة بالمنافع التأمينية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص والمبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الشركاء.


ودعت المؤسسة جمهورها وجميع المهتمين إلى متابعة حسابها الرسمي على منصة "لينكدإن" للاطلاع على آخر المستجدات والخدمات، والتفاعل مع المحتوى المهني والتوعوي الذي تقدمه، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.linkedin.com/company/jordanssc/ تحت اسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الضمان تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن"

بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا

أخبار محلية بدء أعمال تنفيذ عبارة السمار على طريق الغور الأردني في منطقة غور فيفا

البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

عربي ودولي البحرين تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

صدور نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية

أخبار محلية صدور نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية

روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في عدد من المطارات

عربي ودولي روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران في عدد من المطارات

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الذي استهدف عناصر من الشرطة في باكستان

انشقاق واسع يهز أكبر أحزاب المعارضة التركية

عربي ودولي انشقاق واسع يهز أكبر أحزاب المعارضة التركية



 
 






الأكثر مشاهدة

 