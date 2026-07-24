الضمان تطلق حسابها الرسمي على "لينكدإن"

وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم الجمعة، إن إطلاق الحساب يأتي انسجاماً مع توجهاتها الاستراتيجية نحو توسيع قنوات التواصل المباشر مع الجمهور، لا سيّما المهنيين وأصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات، وبما يعزز حضورها على المنصات المهنية المتخصصة.
وأضافت، أن حساب "لينكدإن" سيشكل منصة فاعلة لتزويد جمهورها بالأخبار والرسائل التوعوية المرتبطة بالمنافع التأمينية والخدمات التي تقدمها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص والمبادرات والبرامج التي تنفذها المؤسسة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والتفاعل مع مختلف الشركاء.
ودعت المؤسسة جمهورها وجميع المهتمين إلى متابعة حسابها الرسمي على منصة "لينكدإن" للاطلاع على آخر المستجدات والخدمات، والتفاعل مع المحتوى المهني والتوعوي الذي تقدمه، وذلك من خلال الرابط التالي: https://www.linkedin.com/company/jordanssc/ تحت اسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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