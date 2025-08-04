الضمان تُطلق خدمة إصدار براءة الذمة إلكترونياً للمتقاعدين وورثتهم المستحقين

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاقها خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمتقاعدين الذين على قيد الحياة أو أقارب المتقاعدين المتوفين من الدرجة الأولى إصدار براءة الذمة إلكترونياً سواء كانوا أردنيين أو أجانب وذلك عبر خدماتها المؤتمتة في موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo.



وأكدت المؤسسة أنه يشترط للحصول على براءة الذمة بشكل إلكتروني عدم ترتب أي مديونية على المتقاعد لصالح إدارة التقاعد، أو مديونية دون وجه حق، أو مديونية على منشأة المتقاعد في حال كان صاحب عمل.

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وأوضحت المؤسسة أن المتقاعد غير الأردني يُطلب منه وكالة عدلية في حال كان مُقدم الطلب هو الوكيل، وفي حال كان المتقاعد مُتوفى يُقدم الطلب من قِبل أقاربه من الدرجة الأولى مع تقديم وثيقة صلة القرابة للمتقاعد المتوفى مصدقة حسب الأصول.



وبينت المؤسسة أن هذه الخدمة متاحة على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع مما يُسهم بتوفير الوقت والجهد على المتقاعدين وأقاربهم من الدرجة الأولى أو وكلائهم، موضحة أن وقت إنجاز الخدمة يستغرق من يومين إلى عشرة أيام، ومدة صلاحية براءة الذمة شهراً واحداً من تاريخ اصدارها، مؤكدة أن جميع خدماتها التي تقدمها للجمهور سواء الإلكترونية أو عبر فروعها ومكاتب خدماتها لا يترتب عليها أي رسوم أو مبالغ مالية.



وأوضحت المؤسسة أن خطوات إصدار براءة الذمة من خلال الدخول إلى حساب المتقاعد في موقع المؤسسة الإلكتروني وطلب اصدار براءة ذمة للمتقاعدين آلياً من خيار كتب لمن يهمه الأمر ومن ثم اختيار متقاعد على قيد الحياة، وبعد ذلك اختيار عرض براءة الذمة وارسال الطلب.



أما في حال كان المتقاعد متوفى يتعين على مُقدم الطلب تحديد الجنسية وإدخال الرقم الوطني أو الشخصي للمتقاعد ومن ثم الضغط على زر بحث وتحديد الأسم ومن ثم إرسال الطلب.