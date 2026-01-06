الضمان: تعديل الزيادة السنوية للأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً متاح حتى منتصف شهر شباط المقبل

وبينت أن نسبة الزيادة السنوية لعام 2026 على الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم المشتركين اختيارياً بالضمان هي (10%) كحدٍ أقصى.
وأوضحت أن خدمة تعديل الزيادة السنوية متاحة إلكترونياً من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمؤمن عليه في موقعها الإلكتروني https://eservices.ssc.gov.jo/external/login أو من خلال تطبيق سند الحكومي، ومن ثم اختيار طلب تعديل نسبة الزيادة السنوية من خيار خدمات المنتسبين اختيارياً، وفي حال عدم طلب أو تعديل هذه الزيادة خلال الفترة المحددة يتم اعتماد الزيادة السنوية على الأجر الخاضع للضمان إن وُجِدت كما هي للعام 2025.
وبينت المؤسسة أن نسبة الزيادة على رواتب المؤمّن عليهم المشمولين بصفة اختيارية بالضمان الاجتماعي متاحة ما بين (1%) و (10%) سنوياً.
-
أخبار متعلقة
-
سلطة وادي الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للبحث والتطوير
-
مرصد الزلازل: لا تسجيل لأي هزة أرضية أو تفجير في إربد
-
مياهنا: عدم تسجيل أي حالات ضرر للسكان جراء تغير نوعية المياه في الشميساني
-
الزراعة تباشر بإنشاء مبنى جديد لمديرية زراعة الأغوار الشمالية
-
توضيح من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض
-
وزير المالية يصدر الأمر المالي رقم 1 لعام 2026
-
إعلان ترتيبات الحج للموسم الحالي اليوم
-
الأمن ينعى سعد محفوظ