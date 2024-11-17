الضمان تعقد ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية في قطاع المستشفيات

01:11 م

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الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل حول المهن الخطرة والأمراض المهنية لعدد من ضباط ارتباط الضمان في قطاع المستشفيات، وذلك بهدف تعريفهم بمفهوم وأسس المهن الخطرة والأمراض المهنية وتمكينهم حتى يكونوا على دراية بتحديد المهن الخطرة التي تنطبق على العاملين في منشآتهم والواردة في جدول المهن الخطرة. اضافة اعلان





وبينت المؤسسة أن عقد هذه الورشات يأتي ضمن حملتها الإعلامية الخاصة بالتوعية بالمهن الخطرة لما له من أهمية ترتبط بموضوع السلامة والصحة المهنية للمؤمن عليهم العاملين في المستشفيات وكافة القطاعات التي تندرج ضمن وظائفها المهن الخطرة.



وأكدت المؤسسة على اهتمامها وحرصها في الحفاظ على صحة العاملين داخل منشآتهم من أجل بلوغ أعلى مستويات الحماية بما ينعكس ايجاباً على تحسين الإنتاجية في منشآتهم، مضيفةّ أن المهن الخطرة تتوزع في مختلف القطاعات الاقتصادية وعرفها قانون الضمان الاجتماعي بأنها المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة.



وأضافت المؤسسة أن العاملين في المهن الخطرة ليس بمقدرتهم الاستمرار بمزاولة العمل مع تقدم السن لأنها تحتاج إلى مجهود عضلي أو حمل الأوزان الثقيلة، أو العمل في الأماكن المغلقة أو المحصورة، والعمل في درجات الحرارة المرتفعة أو شديدة البرودة، لذلك سُمح للعاملين ضمن المهن التي جرى اعتمادها رسمياً كمهن خطرة بإتاحة التقاعد المبكر لهم عند سن مبكرة مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى.



وذكّرت المؤسسة أنه على المنشآت أن تلتزم بتزويد المؤسسة بأسماء المؤمن عليهم العاملين لديها في المهن الخطرة ومهنهم وأجورهم وذلك على النماذج المخصصة لهذه الغاية، وأن تلتزم المنشأة بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة.



وفي نهاية الورشة التي حاضر بها مدير مديرية السلامة والمهن الخطرة أحمد صلاح تم الاستماع إلى أسئلة المشاركين واقتراحاتهم والإجابة عليها.



