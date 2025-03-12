 
الأربعاء 2025-03-12 02:49 م
 

الضمان تنشر الجهات الطبية المعتمدة للعلاج الفوري لإصابات العمل - أسماء

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها نشرت عبر موقعها الإلكتروني (Www.ssc.gov.jo)، قائمة الجهات الطبية الجديدة المعتمدة لغايات الاستفادة من خدمة العلاج الفوري لإصابات العمل.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أنها اعتمدت (43) جهة طبية علاجية ضمن مستشفيات القطاع الخاص والعام راعت فيها التوزيع الجغرافي بهدف تغطية كافة محافظات المملكة، إضافة إلى اعتمادها لكافة مستشفيات الخدمات الطبية الملكية.

وأضافت المؤسسة بأنه يتوجب على ضباط ارتباط المنشآت التبليغ عن إصابة العمل من خلال موقعها الإلكتروني تحت قائمة الخدمات الإلكترونية ومن ثم اختيار "طلب معالجة فورية لحادث عمل" وذلك بهدف تخفيف الوقت والجهد إضافة إلى سرعة تقديم الرعاية الطبية للعامل المصاب المشمول بالضمان الاجتماعي دون تحميله أو تحميل المنشأة لأيّ تكاليف تترتب لقاء المعالجة الطبية. 


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