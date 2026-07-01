الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء

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الوكيل الإخباري- نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" على موقعها الإلكتروني، وذلك رداً على معلومة متداولة تفيد بأن الفتاة غير المتزوجة لا تورّث راتبها التقاعدي. اضافة اعلان





وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحةً أن الفتاة العزباء يحق لها توريث راتبها التقاعدي وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.



وبيّنت المؤسسة أن الفتاة العزباء تورّث راتبها التقاعدي إلى والديها، وفي حال عدم وجود الوالدين يُورّث إلى إخوتها وأخواتها الذين كانت تعيلهم أثناء حياتها، وذلك تماماً كما يُورّث الأعزب راتبه التقاعدي إلى والديه وإخوته وأخواته الذين كان يعيلهم أثناء حياته.



ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة إمكانية التواصل معها عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر مركز الاتصال (117117) أو (065008080).





