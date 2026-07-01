الأربعاء 2026-07-01 05:56 م

الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء

تحذير هام صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 01-07-2026 04:22 م
الوكيل الإخباري-   نشرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" على موقعها الإلكتروني، وذلك رداً على معلومة متداولة تفيد بأن الفتاة غير المتزوجة لا تورّث راتبها التقاعدي. اضافة اعلان


وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحةً أن الفتاة العزباء يحق لها توريث راتبها التقاعدي وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. 

وبيّنت المؤسسة أن الفتاة العزباء تورّث راتبها التقاعدي إلى والديها، وفي حال عدم وجود الوالدين يُورّث إلى إخوتها وأخواتها الذين كانت تعيلهم أثناء حياتها، وذلك تماماً كما يُورّث الأعزب راتبه التقاعدي إلى والديه وإخوته وأخواته الذين كان يعيلهم أثناء حياته. 

ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة إمكانية التواصل معها عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر مركز الاتصال (117117) أو (065008080).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية اجتماع يبحث الواقع المائي في إربد

لل

أخبار محلية وزارة الطاقة: الربط الكهربائي الإقليمي يمثل أولوية في تعزيز الأمن الطاقي

ب

أخبار الشركات مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل توفير عبوة "فاين النشامى" الرمزية احتفاءً بالرحلة التاريخية الأولى للأردن ونشامى المنتخب في كأس العالم 2026

ب

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

ل

أخبار محلية وزير التربية يكرم المدارس الفائزة بمبادرة "لمدرستي أنتمي"

العيسوي يعزي أبو عيد وشختور

أخبار محلية العيسوي يعزي أبو عيد وشختور

انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

أخبار محلية انطلاق المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الطفيلة

"فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة

أخبار الشركات "فيفو إنرجي" تُنجز استحواذها على "توتال إنرجيز ماركتنج الأردن" وتُطلق علامة " إينجن" ENGEN في المملكة



 
 






الأكثر مشاهدة

 