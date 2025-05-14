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"الضمان" تنظم ورشة عمل لتأهيل مشرفي السلامة والصحة المهنية

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 14-05-2025 03:31 م
الوكيل الإخباري-   نظّمت إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل متخصصة لتأهيل مشرفي السلامة والصحة المهنية في المنشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية الأكثر خطورة، وذلك لبيان إجراءات تقييم مدى التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين.اضافة اعلان


وتضمّنت الورشة عرضاً تقديمياً حول التشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية، قدّمته مديرة إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل الدكتورة زين القاضي، كما استعراض رئيس قسم التقييم والتميّز في المؤسسة الدكتور رضوان بني هاني معايير السلامة والصحة المهنية بشكل تفصيلي. 

وشهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، الذين أثروا النقاش بمجموعة من الأسئلة والمقترحات المتعلقة بتعزيز التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية، ومواجهة التحديات في بيئات العمل المختلفة والتي تم الإجابة عليها بكل شفافية ووضوح. 

وتُعد هذه الورشة واحدة من سلسلة ورش عمل بدأت المؤسسة بتنفيذها بداية العام الحالي، ضمن خطتها الاستراتيجية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
 
gnews

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