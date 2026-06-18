الضمان تهنئ الرحاحلة بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة

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الوكيل الإخباري- هنأ المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم تيسير الرحاحلة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه مديراً عاماً للمؤسسة. اضافة اعلان





وأكد المركز الإعلامي في بيان صحفي صادر عنه أن المؤسسة مستمرة في تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها واستدامتها المالية بما يواكب تطلعات جمهورها ويعزز دورها في منظومة الحماية الاجتماعية.



وفي ذات السياق، أعرب المركز الإعلامي عن بالغ الشكر والتقدير للمدير العام السابق الدكتور جاد الله الخلايلة على جهوده وإسهاماته خلال فترة إدارته للمؤسسة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.









