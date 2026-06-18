الضمان تهنئ الرحاحلة بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للمؤسسة

وأكد المركز الإعلامي في بيان صحفي صادر عنه أن المؤسسة مستمرة في تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها واستدامتها المالية بما يواكب تطلعات جمهورها ويعزز دورها في منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي ذات السياق، أعرب المركز الإعلامي عن بالغ الشكر والتقدير للمدير العام السابق الدكتور جاد الله الخلايلة على جهوده وإسهاماته خلال فترة إدارته للمؤسسة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.
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