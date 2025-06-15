الأحد 2025-06-15 02:44 م
 

الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأحد، 15-06-2025 01:51 م
الوكيل الإخباري-   أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه يُشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أن يكون للمؤمَّن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكًا، من ضمنها (6) اشتراكات متّصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.اضافة اعلان


وأضافت المؤسسة أنه يُخصَّص هذا الراتب لورثة المؤمَّن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.

وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضًا تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمَّن عليه الأردني المستحقين، على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكًا فعليًا بالضمان، من ضمنها (12) اشتراكًا متّصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهرًا من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
 
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