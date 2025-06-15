الضمان توضح شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية

وأضافت المؤسسة أنه يُخصَّص هذا الراتب لورثة المؤمَّن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، ويُصرف كذلك لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي أتاح أيضًا تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمَّن عليه الأردني المستحقين، على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكًا فعليًا بالضمان، من ضمنها (12) اشتراكًا متّصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهرًا من تاريخ إيقافه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.
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