الضمان: جهد وطني تشاركي في التوعية بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل

11:07 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن إطلاق حملة إعلامية توعوية بالشراكة مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمّال الأردن وغرفتي تجارة وصناعة الأردن وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية، للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية والوقاية من إصابات العمل. اضافة اعلان





وبينت المؤسسة أن هذه الحملة الإعلامية التوعوية تأتي في سياق بنود استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027)، موضحة أنها ستقوم وبالتعاون مع الشركاء ببث رسائل توعية دورية بواقع ثلاث مرات أسبوعيًا على موقع المؤسسة الإلكتروني وجميع حساباتها الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركاء الخارجيين وحساباتهم الرسمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ذاته.



وذكرت المؤسسة أن الرسائل التوعوية التي سيبدأ بثها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق (2/2/2025) ستكون موجهة للعامل وصاحب العمل بهدف تعزيز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامتهم في المنشآت، وكذلك الحث على توفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، مما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنية وصولًا إلى بيئة عمل آمنة خالية من الحوادث والإصابات.



وطالبت المؤسسة جمهورها بضرورة الاطلاع على تلك الرسائل التوعوية لما تشكله من أهمية في التعريف بإجراءات السلامة والصحة المهنية وطرق الوقاية من إصابات العمل، إضافة إلى ما تحمله تلك الرسائل من مواد توعوية تتضمن الوسائل التي يجب أن تتوفر في بيئة العمل.

