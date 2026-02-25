الأربعاء 2026-02-25 03:15 م

الضمان: رفع الغرامات إلى 100% بحق المنشآت غير الملتزمة بالشمول اعتبارا من عام 2027

الأربعاء، 25-02-2026 02:08 م
الوكيل الإخباري-   أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي أنه سيتم رفع غرامات المنشآت غير الملتزمة بشمول موظفيها أو التي تتهرب من الأجور الحقيقية إلى 100% بدلا من 30%.اضافة اعلان


وقال المجالي خلال لقاء صحفي، اليوم الأربعاء، إن القرار يستهدف توسبع مظلة الشمول والتزام المنشآت، لافتا إلى أنه سيتم منح فترة لتصويب الأوضاع بدون غرامات حتى نهاية 2026. 

وأضاف أن أي منشأة تراجع المؤسسة حتى 2027/1/1 فإنه سيتم شمولها بأثر فوري وما بعد ذلك فإنه سيتم شمولها بأثر رجعي من تاريخ تأسيسها.

وأشار المجالي إلى أن أي منشأة تتكون من 5 عمال فأقل سيسمح لها بالشمول بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة لمدة عام وبعدها تنتقل للشمول الكامل.
 
 


