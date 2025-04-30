الأربعاء 2025-04-30 05:57 م
 

الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
 
الأربعاء، 30-04-2025 03:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المشتركين الفعّالين تحت مظلتها وصل إلى مليون و (600) ألف مؤمن عليه من ضمنهم حوالي مليون و (375) ألف أردنيين و(225) ألف من جنسيات أخرى.اضافة اعلان


ووجهت المؤسسة تحية تقدير واعتزاز لكافة العمَّال على أرض المملكة بمناسبة يوم العمّال العالمي الذي يُصادف في الأول من شهر أيار من كل عام، مؤكدةً على ضرورة أن يحظى كافة العاملين على أرض المملكة على اختلاف جنسهم أو جنسيتهم بالحماية الاجتماعية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم كون الضمان الاجتماعي هو الملاذ الآمن لهم وركيزة أساسية من ركائز الحماية الاجتماعية يوفر أمن الدخل للإنسان العامل وأسرته عند إكماله سن الشيخوخة أو عند توفر شروط استحقاق رواتب العجز أو الوفاة أو التعطل المؤقت عن العمل أو بدل الأمومة، وحمايته عند التعرض لحوادث وإصابات العمل.

وبينت المؤسسة أن العدد التراكمي للمتقاعدين وصل إلى نحو (368) ألف متقاعد، من بينهم نحو(250) ألف متقاعد فعّال، كما شكّلت الإناث منهم (58751) متقاعدة، فيما وصل عدد الورثة الفعّالين المستحقين لحصص تقاعدية إلى (166161)، مؤكدة على ضرورة إشراك العاملين بالضمان الاجتماعي امتثالاً لأحكام القانون الذي يُلزم كافة المنشآت العاملة بشمول جميع العاملين لديها بالضمان عن كامل فترات عملهم وأجورهم الحقيقية وبصرف النظر عن عددهم، لضمان عدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي.
 
gnews

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