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الضمان: نحرص على عدم تقاعد أي عامل دون راتب

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
الثلاثاء، 15-10-2024 04:56 م
الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد الطراونة، أن جلّ اهتمام المؤسسة هو توفير الحماية الاجتماعية للعاملين كافة على أرض المملكة، وعدم خروج أي عامل من سوق العمل دون الحصول على راتب تقاعدي.اضافة اعلان


وقال في بيان صحفي اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ46 لإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي يصادف غدا، إن المؤسسة ستبقى منارة وركنا أساسيا من أركان الأمان والحماية الاجتماعية بالمملكة، إضافة إلى سعيها الدؤوب نحو حماية العاملين كافة من خلال منافع تأمينية يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الطراونة أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاهتمام بموضوع التقاعد كما يستحق، وضمان الحفاظ على حقوق المتقاعدين ومدخراتهم، كانت نبراسا للمؤسسة إذ سعت إلى ترجمة أهدافها الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات المنبثقة عنها لتعزيز مركزها المالي ومد مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير عملياتها التكنولوجية والتميز في إدارة مواردها البشرية للوصول إلى المستوى النموذجي والرائد والمميز في مجالات عملها كافة، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بالوطن والمواطن على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار إلى أنه في هذا الوقت من العام يستذكر الأردنيون بفخر واعتزاز وإجلال 6 نيسان عام 1977 بتحقيق الرؤية الملكية المستقبلية العميقة التي نادى بها جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال بإيجاد مظلة حماية اجتماعية ترعى حقوق العمال والمواطنين وتضفي حماية على تلك الفئات المنتجة وتمنحها مزيدا من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار من خلال نظام تأميني تكافلي عام يهدف لحماية الأشخاص اجتماعيا واقتصاديا.
 
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