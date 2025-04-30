الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل

وأضافت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلف جاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك الذي يأتي مع قرب صرف رواتب شهر أيار، وذلك تسهيلاً على المتقاعدين والتخفيف عليهم.
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