الضمان يؤجل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة للمتقاعدين عن شهر أيار المقبل

08:38 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تأجيل اقتطاع أقساط السلف الممنوحة لمتقاعديها عن شهر أيار المقبل، حيث لن يتم اقتطاع أقساط السلف عن هذا الشهر، مؤكدا أنه "لن يترتب على هذا التأجيل أي فائدة". اضافة اعلان





وأضافت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن قرار تأجيل اقتطاع أقساط السلف جاء بمناسبة اليوم العالمي للعمال وبمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك الذي يأتي مع قرب صرف رواتب شهر أيار، وذلك تسهيلاً على المتقاعدين والتخفيف عليهم.