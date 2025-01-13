الضمان يدعو المنشآت لتزويده ببيانات أجور العاملين عن الشهر الحالي قبل نهاية آذار

وأكد مدير عام المؤسسة الدكتور محمد صالح الطراونة على إلتزام المؤسسة بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم وفقاً للأسس المعتمدة من قبل اللجنة.
وأوضح الطراونة بأن تزويد المؤسسة ببيانات وأجور العاملين خلال الفترة المحددة يُجنب المنشآت أي غرامات ويضمن حصول العاملين على منافعهم التأمينية دون تأخير، مؤكداً على ضرورة أن تكون الأجور المُدخلة التي يتقاضاها العاملين حقيقة دون زيادة أو نقصان.
يشار إلى أن طلب تعديل أجور المؤمن عليهم متاح إلكترونياً من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية عبر موقعها www.ssc.gov.jo ومن خدمة رواتب كانون الثاني تعبئة البيانات وإرسالها، حيث بإمكان المنشآت أيضاً إرسال رواتب كانون الثاني عن سنوات سابقة في حال لم تقم بإرسالها سابقاً عبر حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية أيضاً.
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