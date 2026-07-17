الضمان يعلن عن إجراءات جديدة لخفض نسبة التهرب التأميني

وأوضح المجالي أن المنهجية الجديدة تقوم على مضاعفة عدد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، بحيث يخصص ما لا يقل عن 20% من موظفي الفروع لأعمال التفتيش على المنشآت، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأضاف أن المنهجية تعتمد أيضاً على تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لدى المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة العمل، ووزارة الصحة، إضافة إلى بيانات تصاريح العمل، وبطاقات الصحة للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود العطاءات الخاصة بشركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، إلى جانب الزيارات الميدانية للتحقق من التزام المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين العامل الأردني والعمالة الوافدة، إذ يسري على جميع العاملين في المملكة بغض النظر عن جنسيتهم، سواء من حيث الشمول أو الحقوق والمنافع التأمينية.
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