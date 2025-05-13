الثلاثاء 2025-05-13 04:08 م
 

الضمان يعلن مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين وموعد صرفها

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن مقدار الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان للعام الحالي 2025 بلغ خمسة دنانير وثمانون قرشاً.اضافة اعلان


وبينت المؤسسة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة (233) ألف و (698) متقاعداً، مؤكدةً أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أيار الحالي.
 
gnews

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