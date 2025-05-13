الضمان يعلن مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين وموعد صرفها

وبينت المؤسسة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي هي استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يستفيد من هذه الزيادة (233) ألف و (698) متقاعداً، مؤكدةً أنه سيتم صرف هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين اعتباراً من شهر أيار الحالي.
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