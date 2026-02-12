الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

وقال مجالي بأن الرواتب سيتم صرفها يوم الخميس الموافق 19 شباط 2026 .
وأكد مصدر حكومي في وقت سابق أمس الأربعاء أن الحكومة قررت صرف الرواتب لهذا الشهر يوم الخميس الموافق 19 شباط .
