الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

02:54 م

الوكيل الإخباري- كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي.





وقال مجالي بأن الرواتب سيتم صرفها يوم الخميس الموافق 19 شباط 2026 .



وأكد مصدر حكومي في وقت سابق أمس الأربعاء أن الحكومة قررت صرف الرواتب لهذا الشهر يوم الخميس الموافق 19 شباط .







