الخميس 2026-02-12 03:31 م

الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي
الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي
 
الخميس، 12-02-2026 02:54 م
الوكيل الإخباري-  كشف الناطق  الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي عن موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


وقال مجالي بأن الرواتب سيتم صرفها يوم الخميس الموافق 19 شباط 2026 .

وأكد مصدر حكومي في وقت سابق أمس الأربعاء أن الحكومة قررت صرف الرواتب لهذا الشهر يوم الخميس الموافق 19 شباط .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي 10.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ا

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد جمعيات خيرية ومشاريع إنتاجية في الرصيفة والهاشمية

وزير الاتصالات السوري: شراكة أردنية سورية لبناء منظومة رقمية حديثة

أخبار محلية وزير الاتصالات السوري: شراكة أردنية سورية لبناء منظومة رقمية حديثة

ل

أخبار محلية محفظة "استثمار الضمان" العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

أخبار محلية الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية

أخبار الشركات زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية

ل

أخبار محلية القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

لجنة أمانة عمّان تصادق على عدة اتفاقيات في جلستها الثانية العادية

أخبار محلية لجنة أمانة عمّان تصادق على عدة اتفاقيات في جلستها الثانية العادية



 






الأكثر مشاهدة